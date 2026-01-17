Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (5:1).

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» fcbayern.com

«В первом тайме "Лейпциг" доставил нам много проблем. Они были явно сильнее. Казалось, что они были в два раза лучше нас. Мы проиграли много единоборств, они выигрывали мяч в центре поля, хорошо действовали на флангах.

Но второй тайм — боже мой! Парни выдали максимум. Мы пробежали на 6 километров больше. Это был менталитет старой школы: выигрывать единоборства, бежать, идти вперед. Мы не боялись и выложились на полную», — сказал Компани Bayern & Germany.

«Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против «Юниона» 21-го января в Лиге чемпионов.