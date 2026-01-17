«Бавария» обыграла на чужом поле «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги — 5:1.
Хозяева вышли вперед уже на 20-й минуте встречи благодаря точному удару Ромуло.
Во втором тайме мюнхенцы забили дважды — сначала отличился Серж Гнабри на 50-й минуте, а затем Гарри Кейн на 67-й минуте вывел гостей вперед.
Джонатан Та на 83-й минуте увеличил преимущество «Баварии», а Александар Павлович спустя три минуты довел счет до разгромного, а Майкл Олисе на 88-й минуте установил окончательный счет в матче.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг1:5БаварияМюнхен
0:1 Серж Гнабри 50' 0:2 Гарри Кейн 67' 0:3 Жонатан Та 83' 0:4 Александар Павлович 85'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку, Давид Раум, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (Эзекил Банзузи 82'), Кристоф Баумгартнер (Тидиам Гомис 85'), Ян Дьоманде, Антонио Нуса (Andrija Maksimovic 90'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Бавария: Мануэль Нойер, Хироки Ито (Джамал Мусиала 87'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Леннарт Карл (Майкл Олисе 56'), Леон Горецка (Йозуа Киммих 46'), Александар Павлович, Том Бишоф (Альфонсо Дэвис 82'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Ким Мин Джэ 87')
Жёлтая карточка: Николас Зайвальд 29' (РБ Лейпциг)
«Бавария» набрала 50 очков и продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, «Лейпциг» с 32 баллами оказался на четвертой позиции в турнирной таблице.