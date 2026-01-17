«Бавария» обыграла на чужом поле «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги — 5:1.

Гарри Кейн globallookpress.com

Хозяева вышли вперед уже на 20-й минуте встречи благодаря точному удару Ромуло.

Во втором тайме мюнхенцы забили дважды — сначала отличился Серж Гнабри на 50-й минуте, а затем Гарри Кейн на 67-й минуте вывел гостей вперед.

Джонатан Та на 83-й минуте увеличил преимущество «Баварии», а Александар Павлович спустя три минуты довел счет до разгромного, а Майкл Олисе на 88-й минуте установил окончательный счет в матче.

Результат матча РБ Лейпциг Лейпциг 1:5 Бавария Мюнхен 0:1 Серж Гнабри 50' 0:2 Гарри Кейн 67' 0:3 Жонатан Та 83' 0:4 Александар Павлович 85' РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку, Давид Раум, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд ( Эзекил Банзузи 82' ), Кристоф Баумгартнер ( Тидиам Гомис 85' ), Ян Дьоманде, Антонио Нуса ( Andrija Maksimovic 90' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz Бавария: Мануэль Нойер, Хироки Ито ( Джамал Мусиала 87' ), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Леннарт Карл ( Майкл Олисе 56' ), Леон Горецка ( Йозуа Киммих 46' ), Александар Павлович, Том Бишоф ( Альфонсо Дэвис 82' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Ким Мин Джэ 87' ) Жёлтая карточка: Николас Зайвальд 29' (РБ Лейпциг)

Статистика матча 4 Удары в створ 11 7 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 8 0 Офсайды 2 6 Фолы 6

«Бавария» набрала 50 очков и продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, «Лейпциг» с 32 баллами оказался на четвертой позиции в турнирной таблице.