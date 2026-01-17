«Интер» в гостях обыграл «Удинезе» в рамках 21-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес на 20-й минуте встречи.
Результат матча
УдинезеУдине0:1ИнтерМилан
0:1 Лаутаро Мартинес 20'
Удинезе: Мадука Окойе, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель (Николо Бертола 75'), Умар Соле, Алессандро Дзаноли (Кингсли Эхизибуэ 75'), Юрген Эккеленкамп (Вакун Байо 84'), Якуб Пётровский (Леннон Миллер 45'), Йеспер Карлстрём, Ассан Камара, Артюр Атта (Идрисса Гейе 75'), Кинан Дэвис
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Карлос Аугусто (Франческо Ачерби 77'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези 78'), Пётр Зелиньски (Petar Sucic 88'), Николо Барелла, Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни 68'), Лаутаро Мартинес (Стефан де Врей 88'), Луис Энрике
Жёлтая карточка: Карлос Аугусто 70' (Интер)
«Интер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Удинезе» с 26 баллами остался на 10-м месте в Серии А.