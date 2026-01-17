«Интер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Удинезе» с 26 баллами остался на 10-м месте в Серии А.

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес на 20-й минуте встречи.

«Интер» в гостях обыграл «Удинезе» в рамках 21-го тура Серии А — 1:0.

2.00

Прогнозы•Завтра 14:30 «Парма» — «Дженоа». Прогноз и ставка Продлится ли беспроигрышная серия «Дженоа»?

Футбол•Вчера 16:25 Английский соблазн: спад «ПСЖ» вызывает вопросы о будущем Луиса Энрике

Футбол•Вчера 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Футбол•Вчера 12:19 Грандам пора действовать: дуэт из «Лейпцига» и еще пять игроков, которые легко усилят любой топ-клуб

Футбол•Вчера 00:44 «Комо» — «Милан»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Футбол•Сегодня 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Футбол•Сегодня 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Футбол•Сегодня 07:57 Гонка с «Торино»: «Динамо» опережает итальянский клуб в борьбе за Рикардо

Футбол•Вчера 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Выбор читателей

Футбол•13/01/2026 18:15 Увольнение Алонсо. Черышев одобряет решение «Реала», Прусов ждет Хаби в «Ливерпуле»

Футбол•10/01/2026 12:56 Безумие на поле: 10 удалений в АПЛ, в которые сложно поверить

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•14/01/2026 14:29 Как «Реал» отказался от Алонсо: вся закулисная история — от власти Переса до вспышки Винисиуса

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Самое интересное

Футбол•03/12/2025 14:59 Ширер больше не первый: как Холанн быстрее всех забил сотню голов в АПЛ

Футбол•02/12/2025 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•02/12/2025 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Футбол•02/12/2025 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда