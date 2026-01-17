В 21-м туре Серии А состоится матч «Кальяри» и «Ювентуса». Событие состоится 17 января на стадионе «Униполь Домус», старт игры в 21:45 мск.

«Ювентусу» нужны 3 очка. Команда ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. «Бьянконери» постараются воспользоваться слабостью «Кальяри», которой проводит не лучший период сезона и находится в 5 очках от зоны вылета.

Последний раз команды встречались в ноябре. Тогда «Юве» победил 2:1. Это была третья победа «зебр» подряд в очных матчах против «островитян». Будет ли четвертая?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры дают 7.00 и 1.5 2 на победу команд в матче, на ничью они предлагают 4.30.

Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» без проблем победит «Кальяри» со счетом 3:0.

