В 21-м туре Серии А состоится матч «Кальяри» и «Ювентуса». Событие состоится 17 января на стадионе «Униполь Домус», старт игры в 21:45 мск.
«Ювентусу» нужны 3 очка. Команда ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. «Бьянконери» постараются воспользоваться слабостью «Кальяри», которой проводит не лучший период сезона и находится в 5 очках от зоны вылета.
Последний раз команды встречались в ноябре. Тогда «Юве» победил 2:1. Это была третья победа «зебр» подряд в очных матчах против «островитян». Будет ли четвертая?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 7.00 и 1.5 2 на победу команд в матче, на ничью они предлагают 4.30.
- Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» без проблем победит «Кальяри» со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.