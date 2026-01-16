Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Мы хотим быть в числе лидеров, хотим возглавлять турнирную таблицу. Это довольно очевидно, но мы должны делать небольшие шаги в этом направлении, и участие в европейских турнирах, очевидно, будет шагом вперед. Поэтому мы должны продолжать двигаться в этом направлении», — приводит слова Каррика пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Кэррика на пост главного тренера клуба во вторник, 13 января.

«Ман Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ, набрав 32 очка.