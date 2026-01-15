Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Андрея Талалаева в «Балтике».

«Молодец, здорово.  Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона.  Чего он с "Химками" такие места не занимал?  А с "Торпедо", "Ахматом"?  Там он вылетал, его отовсюду выгоняли.  Подумайте об этом.  Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе.  Это футбол, в нем все давно придумано.  Тот же "Альбасете" один раз может обыграть "Реал", и что теперь?  » — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В настоящий момент «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.