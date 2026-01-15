Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Андрея Талалаева в «Балтике».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Молодец, здорово. Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона. Чего он с "Химками" такие места не занимал? А с "Торпедо", "Ахматом"? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом. Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Это футбол, в нем все давно придумано. Тот же "Альбасете" один раз может обыграть "Реал", и что теперь? » — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В настоящий момент «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.