Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в стан армейцев.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Для меня это непонятная история. Баринов провел столько времени (в "Локомотиве"), был полезным.

Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.