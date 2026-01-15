Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может стать футболистом «Атлетико Минейро». Об этом сообщает «Чемпионат».

Матео Кассьерра globallookpress.com

По информации источника, бразильский клуб уже направил предложение по трансферу колумбийского нападающего. Детали возможной сделки пока что остаются неизвестными.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Кассьерра отсутствует на сборе команды, потому что у него есть предложение.

В текущем сезоне Кассьерра сыграл в 16 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко «Краснодару».