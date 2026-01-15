Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед стартом сбора команды в Дохе.

Сергей Семак globallookpress.com

«Настроение хорошее, добрались хорошо, условия для сбора отличные. Все кто в строю здесь, за исключением Кассьерры. По нему есть предложение, насколько оно серьезное, узнаем в ближайшее время — вопрос решается. Ну и Вендел в определенное время готов платить за опоздание, нежели начинать сборы вместе с командой. Ждем его в ближайшее время.

Будем проводить тестирования, втягиваться в работу, а потом команду ждут двухразовые тренировки, чтобы набрать форму, которая позволит играть контрольные матчи.

Молодежь? С нами приехал Кондаков, он работал с главной командой в конце первой части сезона. Шилов, увы, получил травму и будет восстанавливаться в Санкт‑Петербурге. Для первого сбора пока игроков хватает — посчитали, что остальным молодым ребятам пока лучше готовиться в своих командах. При необходимости вызовем их, чтобы помогали в контрольных матчах», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко «Краснодару».