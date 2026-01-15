В 16-м туре Серии А «Верона» примет «Болонью». Матч состоится 15 января в стадионе «Марк Антонио Бентегоди», начало в 20:30 мск.

Безвыигрышная серия «Болоньи» затянулась. Команда не побеждает уже 7 туров, из-за чего не смогла удержаться в зоне еврокубков. непростой график тоже имел место, но теперь у «борзых» есть хороший шанс прервать черную полосу.

«Верона» сейчас испытывает трудности. Команда находится в зоне вылета, а текущая форма делает ее легкой добычей для соперников. Сможет ли «Болонья» воспользоваться слабостью «Вероны» и наконец-то одержать победу?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 3.75 на победу «Вероны», 2.17 — на победу «Болоньи», за 3.10 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Болоньи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

