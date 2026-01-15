Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о первых днях работы с новой командой.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Я с детства в футболе и живу им. Я работал в другой лиге, значит, хорошо трудился, раз получил назначение в команду РПЛ. Сейчас знакомлюсь с игроками. Первый сбор ознакомительный. Надо подвести функциональное состояние игроков к такому, чтобы они могли выполнять тот объем действий, который команда делала в сезоне. Будем использовать ребят на разных позициях.

Слова "я" по отношению к команде нет. Только "мы". Увеличить нашу низкую результативность можно только через тренировки, будем уделять внимание атаке. Надо еще доходить до ворот. Кроме того, немаловажный фактор — стандартные положения.

Многих игроков я знал. Агаларов забивал 20 голов в сезоне, значит, он может забивать. Надо команде добавлять в агрессии. У нас будут две игры на сборе, будем думать об усилении. Предложения уже были. Одна‑две позиции, не больше. Игроки у нас качественные, будем использовать их сильные стороны.

Мы на зарубежном сборе в хороших условиях, тут в Белеке (Турция) созданы все условия для команды РПЛ», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Евсеев сменил на посту наставника махачкалинцев Хасанби Биджиева. «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.