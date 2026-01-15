Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о первых днях работы с новой командой.

«Я с детства в футболе и живу им.  Я работал в другой лиге, значит, хорошо трудился, раз получил назначение в команду РПЛ.  Сейчас знакомлюсь с игроками.  Первый сбор ознакомительный.  Надо подвести функциональное состояние игроков к такому, чтобы они могли выполнять тот объем действий, который команда делала в сезоне.  Будем использовать ребят на разных позициях.

Слова "я" по отношению к команде нет.  Только "мы".  Увеличить нашу низкую результативность можно только через тренировки, будем уделять внимание атаке.  Надо еще доходить до ворот.  Кроме того, немаловажный фактор — стандартные положения.

Многих игроков я знал.  Агаларов забивал 20 голов в сезоне, значит, он может забивать.  Надо команде добавлять в агрессии.  У нас будут две игры на сборе, будем думать об усилении.  Предложения уже были.  Одна‑две позиции, не больше.  Игроки у нас качественные, будем использовать их сильные стороны.

Мы на зарубежном сборе в хороших условиях, тут в Белеке (Турция) созданы все условия для команды РПЛ», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Евсеев сменил на посту наставника махачкалинцев Хасанби Биджиева.  «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.