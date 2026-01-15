15 января в 1/8 финала Кубка Испании сыграют «Бургос» и «Валенсия». Матч начнется в 23:00 по мск.

«Бургос» выступает в Сегунде. Там он занимает 8-е место в таблице, что не так уж и плохо. В Кубке Испании команда прошла «Сарагосу» и «Хетафе», что также можно считать неплохим результатом.

«Валенсия» делает на Кубок большую ставку, так как сезон у команды не задался с самого начала. Сейчас «бэтмены» последние в Примере, поэтому даже кубковые результаты имеют значение. Гости без побед уже 3 поединка. Удастся ли им сегодня прервать безвыигрышную серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 3.60 и 2.15, за 2.38 и 1.59 можно поставить на их проход в четвертьфинал.

Искусственный интеллект предсказал победу «Валенсии» со счетом 3:1.

Трансляция матча

