14 января на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге состоится матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором «Вольфсбург» примет «Санкт-Паули». Старт встречи в 20:30 мск.
Для обеих команд сегодня важный матч. «Вольфсбург» с 15 очками всего в трех баллах от зоны вылета и в случае поражения может туда опуститься. У «Санкт-Паули» есть реальная возможность подняться с 17-й строчки, так что команде нужна победа.
«Волки» в последних двух матчах потерпели поражение. Они уступили 3:4 «Фрайбургу» и со счетом 1:8 проиграли «Баварии». Так что с обороной у них не очень. «Санкт-Паули» заметно взял курс на повышение по таблице, так как не знает поражений уже три тура — ничьи с «Майнцом» и «Кельном», а также победа над «Хайденхаймом».
Прогнозы и ставки
Что предлагают эксперты:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.
- Букмекеры видят в роли фаворита «Вольфсбург» — 1.85 против 4.20, на ничью можно поставить за 3.65.
- Искусственный интеллект считает, что «Санкт-Паули» нанесет «Вольфсбургу» поражение со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.