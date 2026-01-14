Экс-защитник «Динамо» Александр Точилин оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Александр Точилин globallookpress.com

«ЦСКА давно искал такого игрока в центр поля, чтобы создать сильный треугольник. С приобретением Баринова клуб делает большой шаг вперёд — и по игре, и по результату. Для "Локомотива" это потеря качественного футболиста и лидера — как на поле, так и в раздевалке. Теперь посмотрим, как Михаил Михайлович Галактионов справится и кем заменит одного из лидеров команды», — цитирует Точилина «Советский спорт».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.