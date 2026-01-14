В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле проиграла «Торино» со счетом 2:3.
На точные удары Марио Эрмосо и Антонио Арены гости ответили дублем Че Адамса и забитым мячом Эмирхана Ильхана, который отметился уже на 90-й минуте встречи.
Результат матча
РомаРим2:3ТориноТурин
0:1 Че Адамс 35' 1:1 Марио Эрмосо 46' 1:2 Че Адамс 52' 2:2 Antonio Arena 81' 2:3 Эмирхан Ильхан 90'
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский (Марио Эрмосо 46'), Даниэле Гиларди, Девин Ренс (Эван Н'Дика 46'), Бриан Кристанте, Никколо Писилли (Ману Коне 57'), Уэсли Франса, Матиас Соуле (Пауло Дибала 58'), Леон Бэйли (Antonio Arena 80'), Стефан Эль-Шаарави
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли (Алию Н'Джи 70'), Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 70'), Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Адриен Тамез, Че Адамс (Сириль Нгонж 88'), Джованни Симеоне (Гильермо Марипан 70'), Закария Абухляль (Али Дембеле 86')
Жёлтые карточки: Девин Ренс 14' — Закария Абухляль 23', Валентин Лацаро 47'
Таким образом, «Рома» прекратила борьбу за Кубок Италии, а вот «Торино» пробился в четвертьфинал турнира.