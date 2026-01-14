В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле проиграла «Торино» со счетом 2:3.

На точные удары Марио Эрмосо и Антонио Арены гости ответили дублем Че Адамса и забитым мячом Эмирхана Ильхана, который отметился уже на 90-й минуте встречи.

Результат матча Рома Рим 2:3 Торино Турин 0:1 Че Адамс 35' 1:1 Марио Эрмосо 46' 1:2 Че Адамс 52' 2:2 Antonio Arena 81' 2:3 Эмирхан Ильхан 90' Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский ( Марио Эрмосо 46' ), Даниэле Гиларди, Девин Ренс ( Эван Н'Дика 46' ), Бриан Кристанте, Никколо Писилли ( Ману Коне 57' ), Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Пауло Дибала 58' ), Леон Бэйли ( Antonio Arena 80' ), Стефан Эль-Шаарави Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли ( Алию Н'Джи 70' ), Гвидас Гинейтис ( Чезаре Казадей 70' ), Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Адриен Тамез, Че Адамс ( Сириль Нгонж 88' ), Джованни Симеоне ( Гильермо Марипан 70' ), Закария Абухляль ( Али Дембеле 86' ) Жёлтые карточки: Девин Ренс 14' — Закария Абухляль 23', Валентин Лацаро 47'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 9 Фолы 15

Таким образом, «Рома» прекратила борьбу за Кубок Италии, а вот «Торино» пробился в четвертьфинал турнира.