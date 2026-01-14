Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА globallookpress.com

«Насколько Баринов усилит армейцев? Конечно, это очень здорово, он усилит команду. Им нужен был именно игрок в центр поля на сегодняшний день, чтобы связать защиту с нападением. Молодые пацаны, которые играют в ЦСКА, очень много пользы приносят команде своим талантом, своим умением индивидуально работать хорошо.

Им нужен был цементирующий "пахан". Человек, который вокруг себя объединяет других, настраивает игру, делает рисунок игры — резкий переход из обороны в атаку, вовремя снабжать мячами игроков впереди.

У них есть Мусаев, который чисто выполняет функции центрального нападающего, но у него еще нет того мастерства, как, допустим, у Дзюбы, который может в любой ситуации на маленьком пятачке сотворить чудо и сыграть правильно, забить гол или дать пас в сложных ситуациях.

Приобретение Баринова — очень сильный ход для ЦСКА и потеря для Локомотива», — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. Полузащитник будет выступать за армейцев под 6-м номером.