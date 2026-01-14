Шведский футболист Максимилиан Ибрагимович, сын знаменитого Златана Ибрагимовича, присоединился к нидерландскому клубу «Аякс». Об этом было объявлено на официальном сайте команды.

Максимилиан Ибрагимович globallookpress.com

«Аякс» и «Милан» достигли договоренности о полугодовой аренде 19-летнего форварда. Соглашение действует до конца текущего сезона и предусматривает возможность выкупа игрока «Аяксом».

Максимилиан Ибрагимович начал свою карьеру в молодежной академии «Хаммарбю», а в 2022 году перешёл в аналогичную структуру «Милана». В последние шесть месяцев он выступал за «Милан Футуро», который играет в итальянской Серии D.