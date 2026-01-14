Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси».

Микель Артета globallookpress.com

«Ребята очень мотивированы и полны решимости, потому что мы чувствуем, именно там мы хотим быть, нам нужно сделать ещё один шаг, чтобы достичь желаемого, и это наша цель.

Чем больше вовлечён в такие игры, тем лучше, потому что это даёт толчок, это придаёт команде другую энергию. Даёт ощущение, что цель очень и очень близка, это огромная мотивация для всех. Так что мы знаем, что нас отделяют две игры от финала. Нам нужно играть матч за матчем, и первый из них — на "Стэмфорд Бридж".

Футбол даёт ещё один шанс. Мы снова показали очень стабильную игру на этом турнире, теперь нам нужно выбить из турнира ещё одну сильную команду, чтобы выйти в финал, это наша миссия.

Надеюсь, мы извлечём уроки из прошлого года, потому что это было больно, особенно из-за того, как складывались игры, сколько моментов мы упустили, чтобы не пройти дальше, но надеюсь, в этом году мы лучше, надеюсь, и эффективнее», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Матч между командами состоится 14 января, начало встречи — в 23:00 мск.