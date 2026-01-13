Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о потенциально возможном переезде хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в Саудовскую Аравию.

Александр Тарханов
Александр Тарханов globallookpress.com

«Об этом можно и не начинать разговаривать.  Уверен, что этими новостями агенты подливают огонь в масло.  Тем более, в его возрасте уезжать в Саудовскую Аравию не стоит.  В Европу — да, а в арабский мир, я думаю, не стоит», — приводит слова Батракова «Евро-Футбол.  Ру».

В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.  Он воспитанник «Локомотива» и сейчас оценивается в 25 млн евро.