В 1/8 финала Кубка Испании состоится матч «Реал Сосьедада» и «Осасуны». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне 13 января, начало в 23:00 мск.
Для обеих команд игра носит принципиальный характер. Оба клуба из Страны Басков, поэтому дерби обещает быть зрелищным.
«Реал Сосьедад» не проигрывает уже 4 матча подряд. В очной серии перевес на стороне хозяев, они выиграли 3 последних поединка. Сумеют ли пампмлонцы прервать удачную полосу соперника. В прошлом сезоне «Осасуна» вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв в Сан-Себастьяне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Котировки букмекеров на игру: 1.71 на победу «Реал Сосьедада», 3.70 на ничью, 5.40 на победу «Осасуны», 1.37 и 3.20 на проход команд в следующий раунд.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Реал Сосьедада» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.