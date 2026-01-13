В 1/8 финала Кубка Испании состоится матч «Реал Сосьедада» и «Осасуны». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне 13 января, начало в 23:00 мск.

Для обеих команд игра носит принципиальный характер. Оба клуба из Страны Басков, поэтому дерби обещает быть зрелищным.

«Реал Сосьедад» не проигрывает уже 4 матча подряд. В очной серии перевес на стороне хозяев, они выиграли 3 последних поединка. Сумеют ли пампмлонцы прервать удачную полосу соперника. В прошлом сезоне «Осасуна» вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв в Сан-Себастьяне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров на игру: 1.71 на победу «Реал Сосьедада», 3.70 на ничью, 5.40 на победу «Осасуны», 1.37 и 3.20 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал победу «Реал Сосьедада» со счетом 2:1.

Трансляция матча

