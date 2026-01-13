13 января в Ла Корунье состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Депортиво» будет принимать мадридский «Атлетико». Игра состоится на стадионе «Риасор», начало в 23:00 мск.

«Депортиво» получил первого серьезного соперника в Кубке Испании. Хотя ранее команда прошла «Мальорку», уровень «Атлетико» куда выше. В пяти последних матчах у хозяев только одна победа. С такой формой им будет довольно сложно противостоять гранду Испании.

«Атлетико» не смог добиться успеха в Суперкубке Испании и теперь продолжит свою борьбу в Кубке. При этом не будем забывать, что в прошлом раунде скромный «Балеарес» сумел навязать борьбу столичной команде. Сделал ли коллектив Симеоне работу над ошибками?

