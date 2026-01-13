13 января в Ла Корунье состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Депортиво» будет принимать мадридский «Атлетико». Игра состоится на стадионе «Риасор», начало в 23:00 мск.
«Депортиво» получил первого серьезного соперника в Кубке Испании. Хотя ранее команда прошла «Мальорку», уровень «Атлетико» куда выше. В пяти последних матчах у хозяев только одна победа. С такой формой им будет довольно сложно противостоять гранду Испании.
«Атлетико» не смог добиться успеха в Суперкубке Испании и теперь продолжит свою борьбу в Кубке. При этом не будем забывать, что в прошлом раунде скромный «Балеарес» сумел навязать борьбу столичной команде. Сделал ли коллектив Симеоне работу над ошибками?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного исхода — 2.00.
- Букмекеры предложили такие котировки: 8.60 на победу «Депортиво», 1.36 на победу «Атлетико», 4.80 и 1.17 — на проход команд в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект предсказывает крупную победу «Атлетико» со счетом 5:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Депортиво» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.