Некоторые футболисты «Реала» выступали против тренерских идей Хаби Алонсо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Стало известно, что проблемы с коммуникацией между главным тренером и игроками начались еще летом 2025-го года во время клубного чемпионата мира в США.

Ряд футболистов отказывались принимать тренерские идеи Хаби Алонсо из-за того, что привыкли играть по-другому.

Сегодня, 12-го января пресс-служба «Реала» объявила о расставании с испанским специалистом. Альваро Арбелоа заменит Хаби Алонсо на посту главного тренера «сливочных».