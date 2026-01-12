Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился мыслями о предстоящем полуфинале Кубка английской лиги против «Арсенала».

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Каждая тренировка, каждое собрание, каждая игра — это самое важное. Я живу настоящим, поэтому это самая важная игра, потому что она следующая. И я говорю это совершенно серьёзно. Если вы начинаете отдавать приоритет играм или считаете что-то более важным, чем другое, то вы не сосредоточены.

Мне все равно, предсезонный это матч или нет, я выкладываюсь на полную, и я ожидаю этого от любой команды, с которой работаю. Поэтому меня это успокаивает, потому что я доволен тем, как мы работаем как тренерский штаб и как игроки справляются с поставленными задачами. Я не придаю этому слишком большого значения, просто это следующая игра, и нам нужно победить, именно так я это вижу», — цитирует слова Росеньора BBC.

Матч между командами состоится 14 января на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23:00 по мск.