12 января на «Энфилд Роуд» состоится матч третьего раунда Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Барнсли». Начало в 22:45 мск.

«Ливерпуль» все никак не может победить. Команда Арне Слота три раза подряд сыграла вничью. Теперь у нее не может быть никаких отговорок. «Барнсли» — соперник из Первой лиги Англии, которого «мерсисайдцы» обязаны обыгрывать.

Гости ничем особо не выделяются. В Первой лиге у команды 3 поражения в последних 5 поединках. В Кубке Англии клуб прошел «Йорк Сити» и «Петерборо», так что «Ливерпуль» станет сложнейшей проверкой для «шахтеров».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.70.

Букмекеры принимают ставки на победу команд в матче с коэффициентами 1.11 и 18.5, на проход в следующий раунд цифры составляют 1.05 и 10.0.

По прогнозу ИИ, «Ливерпуль» выиграет поединок с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Барнсли» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.