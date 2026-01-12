«Дженоа» и «Кальяри» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Игра состоится 12 января в 20:30 по мск.
«Дженоа» уже долгое время без побед. За последние 5 туров у команды 3 поражения и 2 ничьи. За прошедший отрезок сезона хозяева смогли разжиться лишь 16 очками и сейчас находятся в двух баллах от зоны вылета.
«Кальяри» имеет 19 пунктов. Последние туры «сардинийцы» показывают неплохие результаты — 2 ничьи, победа и лишь одно поражение. Для «Кальяри» матчи в Генуе — это всегда тяжело. Последний раз клуб побеждал на «Луиджи Феррарис» в 2014 году.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры считают «Дженоа» фаворитом встречи за 2.19, на победу «Кальяри» они дают 4.20, на ничью — 2.95.
- Прогноз на матч от ИИ: будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.
