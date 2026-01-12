Главный тренер «Интера» Кристиан Киву считает, что в игре с «Наполи» (2:2) обе команды хотели взять три очка, но в целом исход встречи закономерным.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Я видел две сильные команды, которые сделали все для победы в этом матче. Есть сожаление, что мы дважды выходили вперед и не победили, но это никогда не бывает легко, когда играешь против сильного соперника. Мы, вероятно, не сохранили ясную голову, чтобы довести результат до победы, но и "Наполи" заслуживает похвалы за то, что не сдавался и продолжал бороться до конца, чтобы сыграть вничью и даже попытаться выиграть.

Мне понравилось отношение, решимость продолжать давить, даже если мы перестраивались и иногда оказывались открытыми при передачах на Хейлунна. Мы попробовали все, чтобы создать свою игру, понимая, что имеем дело с сильным соперником, который может доставить нам проблемы. "Наполи" сильно усложнил нам жизнь в первые 20 минут второго тайма, но затем мы начали дольше удерживать мяч, и именно в этой ситуации произошло нарушение, приведшее к пенальти.

Жаль, но это две великие команды, которые подняли планку того, какими могут быть современный футбол и Серия А. У нас осталось сожаление о том, что мы не выиграли в очной встрече, но это будет одна большая битва до самого конца, где каждое очко будет на вес золота», — цитирует алленаторе «Интера» DAZN.

После 19 туров «Интер» сохраняет лидерство в Серии А с 43 очками. «Наполи» (39) идет третьим.