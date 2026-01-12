ЦСКА объявил об уходе Алексей Березуцкого из тренерского штаба Фабио Челестини.

Алексей Березуцкий globallookpress.com

Стало известно, что Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто войдут в тренерский штаб ЦСКА. Специалисты присоединятся к армейцам на первом сборе в Абу-Даби.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА договорился с «Локомотивом» о трансфере Дмитрия Баринова.