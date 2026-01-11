«Халл Сити» смог пройти «Блэкберн Роверс» в матче третьего раунда Кубка Англии.
В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя в матче. А в серии пенальти точнее оказались футболисты «Халла», закрыв со счетом 4:3.
Результат матча
СуонсиСуонси2:2Вест БромвичВест Бромвич
1:0 Ом Джи-сон 48' 1:1 Джош Майя 53' 1:2 Джед Уоллес 108' 2:2 Ethan Galbraith 112' пен. 3:2 Бенджамин Кабанго 112' пен. 4:2 Джей Фултон 112' пен. 5:2 Кэмерон Бургесс 112' пен. 6:2 Zeidane Inoussa 112' 7:2 Zeidane Inoussa 112' пен. 7:3 Айзек Прайс 112' пен. 7:4 Каллум Стайлз 112' пен. 7:5 Джед Уоллес 112' пен. 7:6 Карлан Ахирни-Грант 112' пен. 7:7 Aune Heggebo 112' пен. 7:8 Oliver Bostock 112' пен.
Суонси: Энди Фишер, Бенджамин Кабанго, Кэлан Кейси (Кэмерон Бургесс 61'), Джош Таймон, Марко Стаменич (Джей Фултон 82'), Рональд, Гонсалу Франку (Джоэл Уорд 61'), Ом Джи-сон (Zeidane Inoussa 83'), Жан Випотник (Бобби Уэльс 105'), Ethan Galbraith, Melker Widell (Малик Ялькуйе 83')
Вест Бромвич: Джошуа Гриффитс, Чарли Тейлор, Крис Мепэм, Алфи Гилкрист (Aune Heggebo 77'), Айзек Прайс, Майкл Джонстон (Натаниэль Филлипс 105'), Усман Диаките (Harry Whitwell 89'), Дэрил Дайк (Oliver Bostock 60'), Джош Майя (Джордж Кэмпбелл 77'), Каллум Стайлз, Крыстян Белик (Карлан Ахирни-Грант 105')
Жёлтые карточки: Марко Стаменич 72' — Чарли Тейлор 55', Майкл Джонстон 69', Крис Мепэм 96'
В параллельном матче «Вест Бромвич» справился с «Соунси» также благодаря серии пенальти.
В основное время команды смогли по два раза поразить ворота друг друга. За «Вест Бромвич» отличились Джош Майя и Джед Уоллес, забивший на 108-й минуте. Ом Джи-сон забил первый для «Соунси» мяч в этом поединке, а Зейдан Инусса сравнял счет. В серии пенальти гости были точнее — 6:5.
