«Халл Сити» смог пройти «Блэкберн Роверс» в матче третьего раунда Кубка Англии.

В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя в матче. А в серии пенальти точнее оказались футболисты «Халла», закрыв со счетом 4:3.

Результат матча

Суонси Суонси 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич

1:0 Ом Джи-сон 48' 1:1 Джош Майя 53' 1:2 Джед Уоллес 108' 2:2 Ethan Galbraith 112' пен. 3:2 Бенджамин Кабанго 112' пен. 4:2 Джей Фултон 112' пен. 5:2 Кэмерон Бургесс 112' пен. 6:2 Zeidane Inoussa 112' 7:2 Zeidane Inoussa 112' пен. 7:3 Айзек Прайс 112' пен. 7:4 Каллум Стайлз 112' пен. 7:5 Джед Уоллес 112' пен. 7:6 Карлан Ахирни-Грант 112' пен. 7:7 Aune Heggebo 112' пен. 7:8 Oliver Bostock 112' пен.

Суонси: Энди Фишер, Бенджамин Кабанго, Кэлан Кейси ( Кэмерон Бургесс 61' ), Джош Таймон, Марко Стаменич ( Джей Фултон 82' ), Рональд, Гонсалу Франку ( Джоэл Уорд 61' ), Ом Джи-сон ( Zeidane Inoussa 83' ), Жан Випотник ( Бобби Уэльс 105' ), Ethan Galbraith, Melker Widell ( Малик Ялькуйе 83' )

Вест Бромвич: Джошуа Гриффитс, Чарли Тейлор, Крис Мепэм, Алфи Гилкрист ( Aune Heggebo 77' ), Айзек Прайс, Майкл Джонстон ( Натаниэль Филлипс 105' ), Усман Диаките ( Harry Whitwell 89' ), Дэрил Дайк ( Oliver Bostock 60' ), Джош Майя ( Джордж Кэмпбелл 77' ), Каллум Стайлз, Крыстян Белик ( Карлан Ахирни-Грант 105' )

Жёлтые карточки: Марко Стаменич 72' — Чарли Тейлор 55', Майкл Джонстон 69', Крис Мепэм 96'