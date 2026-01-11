Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды от «Маклсфилда» (1:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Поздравляю "Маклсфилд" с заслуженной победой. Сегодня мы сыграли не на должном уровне, и я не заметил, чтобы кто-то из наших игроков мог обыграть соперника один в один. Мы пропустили голы после стандартных положений, проиграв борьбу в воздухе. Если команда не может создать явные голевые моменты, это свидетельствует о недостатке мастерства, что мы и показали сегодня. Мы действительно заслужили это поражение.

Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я увидел сегодня. Мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужна ни тактика, ни тренер. Поэтому если вы просто проявите свои способности и гордость, то сможете сыграть иначе», — цитирует Гласнера BBC.

«Кристал Пэлас» в прошлом году впервые в истории стал обладателем Кубка Англии.