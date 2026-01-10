10 января на «Стад де ля Сурс» состоится матч второго раунда Кубка Франции, в котором «Монако» сыграет в гостях у «Орлеана». Старт встречи в 17:30 по мск.

Скромный «Орлеан» из Лиги 3 получил серьезного оппонента в Кубке и теперь его дальнейшее участие в турнире под вопросом. До этого момента у команды были вполне сравнимые по силам соперники. Матч с «Монако» станет для хозяев настоящим испытанием.

«Монегаски» явно намерены пройти до конца. В связи с нестабильной игрой в Лиге 1, гости попытаются проявить себя и в Кубке Франции. В прошлом году «Монако» выбил на стадии 1/16 финала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры дают 7.70 и 1.36 на победу команд в матче, 4.40 и 1.21 они предлагают на проход команд в четвертьфинал.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Монако» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Орлеан» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

