10 января в Манчестере состоится матч первого раунда Кубка Англии, в нем «Манчестер Сити» сыграет с «Эксетером» из Первой лиги Англии. Старт поединка в 18:00 мск.
После трех ничьих подряд «Ман Сити» явно соскучился по победным поединках. До этого «горожане» сыграли мировую с «Брайтоном», «Сандерлендом» и «Челси».
«Эксетер» до этого раунда сыграл два поединка в Кубке Англии. Клуб прошел «Галифакс», а в прошлом поединке разгромил «Уиком» 4:0. Но смогут ли гости показать себя во всей красе в матче с таким сложным оппонентом? «Ман Сити» явно не настроен на сенсацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры дают 1.02 и 42.0 на победу команд в матче.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Эксетер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.