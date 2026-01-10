10 января в Манчестере состоится матч первого раунда Кубка Англии, в нем «Манчестер Сити» сыграет с «Эксетером» из Первой лиги Англии. Старт поединка в 18:00 мск.

После трех ничьих подряд «Ман Сити» явно соскучился по победным поединках. До этого «горожане» сыграли мировую с «Брайтоном», «Сандерлендом» и «Челси».

«Эксетер» до этого раунда сыграл два поединка в Кубке Англии. Клуб прошел «Галифакс», а в прошлом поединке разгромил «Уиком» 4:0. Но смогут ли гости показать себя во всей красе в матче с таким сложным оппонентом? «Ман Сити» явно не настроен на сенсацию.

