Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.

Ваня Дркушич globallookpress.com

«Ваня Дркушич согласовал личный контракт с ПАОК? Что касается ПАОК, то сначала клуб должен договориться с "Зенитом" о возможном трансфере. И только потом мы можем обсудить личный контракт игрока», — цитирует Ратковицу «Спорт-Экспресс».

Дркушич выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт словенца с «Зенитом» до 2029 года.

После 15 туров ПАОК занимает третье место в чемпионате Греции с 35 очками. Сейчас его тренирует Марко Николич, который в РПЛ тренировал ЦСКА и «Локомотив».