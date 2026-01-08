В матче 19-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде победил «Парму» со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Федерико Димарко на 42-й минуте и Маркус Тюрам на 98-й минуте. В качестве ассистентов выступили Франческо Пио Эспозито и Николо Барелла.
Результат матча
ПармаПарма0:2ИнтерМилан
0:1 Федерико Димарко 42'
Парма: Эдоардо Корви, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Оливер Сёренсен, Мандела Кейта (Бенджамин Кремаски 86'), Адриан Бернабе (Науэль Эстевес 75'), Гаэтано Ористанио (Кристиан Ордоньес 62'), Якоб Ондрейка (Понтус Алмквист 62'), Матео Пельегрино (Патрик Кутроне 75'), Sascha Britschgi
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 69'), Лаутаро Мартинес (Франческо Ачерби 85'), Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам 79'), Луис Энрике (Анж-Йоан Бонни 85'), Petar Sucic (Николо Барелла 69')
Жёлтые карточки: Хакан Чалханоглу 34' (Интер), Карлос Аугусто 90+1' (Интер)
Благодаря этой победе «Интер» набрал 42 очка. Миланцы закрепились на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 18 баллами занимает 15-е место.