В матче 19-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде победил «Парму» со счетом 2:0.

Федерико Димарко globallookpress.com

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Федерико Димарко на 42-й минуте и Маркус Тюрам на 98-й минуте. В качестве ассистентов выступили Франческо Пио Эспозито и Николо Барелла.

Результат матча Парма Парма 0:2 Интер Милан 0:1 Федерико Димарко 42' Парма: Эдоардо Корви, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Оливер Сёренсен, Мандела Кейта ( Бенджамин Кремаски 86' ), Адриан Бернабе ( Науэль Эстевес 75' ), Гаэтано Ористанио ( Кристиан Ордоньес 62' ), Якоб Ондрейка ( Понтус Алмквист 62' ), Матео Пельегрино ( Патрик Кутроне 75' ), Sascha Britschgi Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 69' ), Лаутаро Мартинес ( Франческо Ачерби 85' ), Франческо Пио Эспозито ( Маркус Тюрам 79' ), Луис Энрике ( Анж-Йоан Бонни 85' ), Petar Sucic ( Николо Барелла 69' ) Жёлтые карточки: Хакан Чалханоглу 34' (Интер), Карлос Аугусто 90+1' (Интер)

Статистика матча 0 Удары в створ 7 3 Удары мимо 11 37 Владение мячом 63 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 4 Фолы 19

Благодаря этой победе «Интер» набрал 42 очка. Миланцы закрепились на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 18 баллами занимает 15-е место.