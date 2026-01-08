По информации от TyC Sports, московский ЦСКА заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Бока Хуниорс» Милтона Дельгадо.

Милтон Дельгадо globallookpress.com

Также, по данным источника, 20-летний футболист привлекает внимание американского клуба «Интер Майами». Однако на данный момент официальных предложений по его трансферу не поступало.

В минувшем году Милтон Дельгадо сыграл 24 матча за «Бока Хуниорс», а также принял участие в 20 играх за юниорскую сборную Аргентины U-20. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 6 миллионов евро.