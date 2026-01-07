Мюнхенская «Бавария» готовит новое соглашение со своим вундеркиндом Леннартом Карлом.

Леннарт Карл globallookpress.com

По данным издания Sky Sport, новый контракт будет действовать до 2029 году и будет активирован, когда полузащитнику исполнится 18 лет в феврале 2026 года.

В новом соглашении зарплата Карла увеличится до 2 млн евро в год, а со временем планируется, что она вырастет до 5-8 млн евро в год.

В этом сезоне полузащитник провел в Бундеслиге 13 матчей, забил в них 3 мяча и сделал 2 голевые передачи. Сейчас его оценивают в 60 млн евро.