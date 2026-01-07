Сербские клубы «Нови-Пазар» и «ОФК Белград» будут соперниками «Ахмата» в контрольных матчах на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в турецком Белеке, сообщается на официальном сайте грозненского клуба. Матчи состоятся 13 и 18 января.

Футбольный клуб «Ахмат» globallookpress.com

«Ахмат» начнет подготовку к сезону 8 января. В рамках тренировочных сборов команда проведет три этапа: с 8 по 19 января, с 24 января по 3 февраля и с 8 по 19 февраля.

Грозненский клуб завершил первую часть Российской Премьер-лиги на восьмой строчке с 22 очками в активе. «Ахмат» откроет вторую половину сезона матчем против ЦСКА 1 марта.