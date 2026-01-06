В матче 19-го тура чемпионата Италии «Комо» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 3:0.
Открыл счет в поединке Максимо Перроне на 68-й минуте, а удвоил преимущество гостей Анастасиос Дувикас на 76-й минуте. Точку в игре поставил тот же Дувикас с пенальти на 96-й минуте.
Результат матча
ПизаПиза0:2КомоКомо
0:1 Максимо Перроне 68' 0:2 Анастасиос Дувикас 76'
Пиза: Адриан Шемпер, Антонио Караччоло (Мальте Хойхольт 86'), Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре, Габриэле Пиччинини, Михел Эбишер, Мариус Марин (Мехди Лери 63'), Маттео Трамони (Стефано Морео 64'), Francesco Coppola, M'Bala Nzola
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Максанс Какере 64'), Нико Пас (Серхи Роберто 88'), Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас, Хесус Родригес Карабальо (Стефан Пош 88'), Николас Кюн (Мартин Батурина 78'), Лукаш Да Кунья (Мергим Войвода 64')
Жёлтые карточки: Михел Эбишер 22' — Лукаш Да Кунья 24', Хакобо Рамон 45'
После этой игры «Комо» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Пиза» (12) — последняя.