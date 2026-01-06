В матче 19-го тура чемпионата Италии «Комо» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 3:0.

Открыл счет в поединке Максимо Перроне на 68-й минуте, а удвоил преимущество гостей Анастасиос Дувикас на 76-й минуте. Точку в игре поставил тот же Дувикас с пенальти на 96-й минуте.

Результат матча Пиза Пиза 0:2 Комо Комо 0:1 Максимо Перроне 68' 0:2 Анастасиос Дувикас 76' Пиза: Адриан Шемпер, Антонио Караччоло ( Мальте Хойхольт 86' ), Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре, Габриэле Пиччинини, Михел Эбишер, Мариус Марин ( Мехди Лери 63' ), Маттео Трамони ( Стефано Морео 64' ), Francesco Coppola, M'Bala Nzola Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Хакобо Рамон, Иван Смолчич ( Максанс Какере 64' ), Нико Пас ( Серхи Роберто 88' ), Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас, Хесус Родригес Карабальо ( Стефан Пош 88' ), Николас Кюн ( Мартин Батурина 78' ), Лукаш Да Кунья ( Мергим Войвода 64' ) Жёлтые карточки: Михел Эбишер 22' — Лукаш Да Кунья 24', Хакобо Рамон 45'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 7 26 Владение мячом 74 1 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 5 Фолы 11

После этой игры «Комо» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Пиза» (12) — последняя.