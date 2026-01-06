Мюнхенская «Бавария» активно ведет переговоры с нападающим Гарри Кейном о продлении контракта, как сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Гарри Кейн globallookpress.com

Несмотря на слухи о возможном уходе футболиста, стороны стремятся продолжить сотрудничество. Переговоры находятся в продвинутой стадии, и ожидается, что новый контракт будет подписан до 2029 года. При этом клуб продолжает искать новых нападающих на трансферном рынке для усиления состава.

Гарри Кейн присоединился к «Баварии» в 2023 году из «Тоттенхэма» за 65 миллионов евро. За время пребывания в команде он провел 121 матч, забил 115 голов и отдал 29 результативных передач. Текущий контракт Кейна с «Баварией» действует до 2027 года.