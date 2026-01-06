«Вест Хэм» подтвердил переход молодого бразильского вингера Луиса Гильерме в португальский «Спортинг».

Луис Гильерме globallookpress.com

По информации Transfermarkt, «молотки» выручили за 19-летнего футболиста 14 миллионов евро. Контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2030 года.

Летом прошлого года «Вест Хэм» приобрел Гильерме у «Палмейраса» за 23 миллиона евро плюс 7 миллионов бонусов. За время выступлений за лондонский клуб, которое составило 18 матчей во всех турнирах, бразилец пока не отметился результативными действиями.