3 января в 14:30 мск состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Комо» примет «Удинезе».
Хозяева подошли к этому матчу в статусе шестой команды турнира с 27 очками на счету. В прошлом туре коллектив Сеска Фабрегаса одержал крупную победу над «Лечче» (3:0), тем самым ответив на предыдущие два поражения подряд. Дома «Комо» выступает хорошо. Клуб не имеет ни одного поражения.
«Удинезе» набрал 22 очка. После поражения и ничьи удинцы опустились на 11-е место в таблице. В прошлом туре гости вырвали ничью у «Лацио». Перед этим на выезде коллектив потерпел крупное поражение 1:5 от «Фиорентины».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Букмекеры считают фаворитом «Комо» за 1.79, на победу «Удинезе» они дают 5.00.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Удинезе» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.