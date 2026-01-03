3 января в 14:30 мск состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Комо» примет «Удинезе».

Хозяева подошли к этому матчу в статусе шестой команды турнира с 27 очками на счету. В прошлом туре коллектив Сеска Фабрегаса одержал крупную победу над «Лечче» (3:0), тем самым ответив на предыдущие два поражения подряд. Дома «Комо» выступает хорошо. Клуб не имеет ни одного поражения.

«Удинезе» набрал 22 очка. После поражения и ничьи удинцы опустились на 11-е место в таблице. В прошлом туре гости вырвали ничью у «Лацио». Перед этим на выезде коллектив потерпел крупное поражение 1:5 от «Фиорентины».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

Букмекеры считают фаворитом «Комо» за 1.79, на победу «Удинезе» они дают 5.00.

Искусственный интеллект предсказал победу «Удинезе» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.