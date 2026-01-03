Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча с «Лидсом».

Рубен Аморим globallookpress.com

«Я слышал, что это большое дерби — отличная атмосфера, серьезное соперничество, но каждый матч в Премьер-лиге очень сложный. Это просто еще одна игра.

Я понимаю, что для болельщиков она значит очень много, но мы должны поехать туда и постараться победить. Я никогда раньше не сталкивался с этим дерби. Другая атмосфера, другая культура, но шум будет колоссальный.

Трудно сравнивать разные культуры, разные дерби и их историю. Когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед", ты должен быть готов ко всему. У вас лучшая лига в мире: в каждом туре много ничьих, и никогда не знаешь, чем все закончится к концу недели.

Я думаю, что мы стали играть лучше. Когда у нас полный состав, мы явно сильнее в атаке, но нам не хватает качества в деталях. Мы всегда хотим большего и должны иметь больше очков в турнирной таблице», — приводит слова Аморима BBC.

Матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 4 января. Начало игры запланировано на 15:30 мск.