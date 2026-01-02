Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего будущего в команде.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Вы хотите меня уволить? Моя зарплата настолько высока, что я останусь еще на год. Останусь ли я в следующем сезоне? Боже мой. У меня контракт. Я говорил тысячу миллионов раз, я знаю, что я вам надоел, я здесь уже десять лет, и я обещаю вам, что однажды уйду, но у меня контракт, я счастлив, я хочу сражаться со своей командой.

Руководство уважает меня — они доказали это в прошлом сезоне, когда мы не выиграли ни одной игры за три месяца, а они поддержали меня», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне команда из Манчестера пока что занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая четыре очка «Арсеналу».