«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 19-го тура АПЛ — 1:1.
Джошуа Зиркзе вывел манкунианцев вперед на 27-й минуте. Ладислав Крейчи на 45-й минуте сравнял счет.
Во втором команде ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер1:1ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Джошуа Зиркзее 27' 1:1 Ладислав Крейчи 45'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Эйден Хевен (Лени Йоро 75'), Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Патрик Доргу, Каземиро, Мануэль Угарте (Bendito Mantato 75'), Джошуа Зиркзее (Jack Fletcher 46'), Матеус Кунья, Беньямин Шешко
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Мэтт Доэрти, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Джон Арьяс (Давид Мёллер Вольфе 90'), Толу Арокадаре (Йёрген Странн Ларсен 65'), Хван Хи Чан (Fer Lopez 88'), Матеуш Мане
Жёлтые карточки: Джексон Тшатшуа 63' (Вулверхэмптон), Йёрген Странн Ларсен 90+5' (Вулверхэмптон)
«Ман Юнайтед» с 30 очками занимает 6-е место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 3 баллами замыкает турнирную таблицу.