«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 19-го тура АПЛ — 1:1.

Джошуа Зиркзе вывел манкунианцев вперед на 27-й минуте. Ладислав Крейчи на 45-й минуте сравнял счет.

Во втором команде ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 1:1 Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:0 Джошуа Зиркзее 27' 1:1 Ладислав Крейчи 45' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Эйден Хевен ( Лени Йоро 75' ), Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Патрик Доргу, Каземиро, Мануэль Угарте ( Bendito Mantato 75' ), Джошуа Зиркзее ( Jack Fletcher 46' ), Матеус Кунья, Беньямин Шешко Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Мэтт Доэрти, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Джон Арьяс ( Давид Мёллер Вольфе 90' ), Толу Арокадаре ( Йёрген Странн Ларсен 65' ), Хван Хи Чан ( Fer Lopez 88' ), Матеуш Мане Жёлтые карточки: Джексон Тшатшуа 63' (Вулверхэмптон), Йёрген Странн Ларсен 90+5' (Вулверхэмптон)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 5 57 Владение мячом 44 8 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 9 Фолы 12

«Ман Юнайтед» с 30 очками занимает 6-е место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 3 баллами замыкает турнирную таблицу.