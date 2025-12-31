Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим остался недоволен итоговым результатом в игре 19-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1)

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Странная игра.  Мы знали, что это будет совсем другой матч по сравнению с "Ньюкаслом".  Сегодня нам нужно было больше фантазии в создании моментов.  В первом тайме нам было трудно отбирать мяч.  Мы старались, но качества не хватало.  Нам нужно собраться с силами перед следующей игрой.  Не будем использовать отсутствие игроков как оправдание.  Сегодня был не наш день.

Мы пытались создать численное преимущество на одном из флангов, но в АПЛ нужна игра один в один.  У нас нет игроков, которые умеют играть на флангах — мы пытались перегрузить центр, но сегодня был не наш день», — цитирует BBC Аморима.

После первого круга команда Аморима идет шестой в таблице чемпионата Англии с 30 очками.  «Волки» последние с 3 очками.