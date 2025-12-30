«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 30 декабря в 23:15 мск на стадионе «Олд Траффорд».
Для подопечных Рубена Аморима это будет вторая домашняя игра подряд. МЮ в прошлом туре вырвал у «Ньюкасла» победу на «Олд Траффорд». После этого «манкунианцы» набрали 29 очков и сегодня могут подняться на 5-е место, миновав «Челси».
«Вулверхэмптон» продолжает свой путь в Чемпионшип. Команда терпит одно поражение за другим и уже дошла до отметки в 16 матчей. «Волки» проиграли 8 выездных поединков из 9. Будет ли сегодня еще одно фиаско?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Котировки букмекеров на победу составляют 1.37 и 8.30, на ничью можно поставить за 5.40.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал минимальную победу МЮ со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.