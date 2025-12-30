«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 30 декабря в 23:15 мск на стадионе «Олд Траффорд».

Для подопечных Рубена Аморима это будет вторая домашняя игра подряд. МЮ в прошлом туре вырвал у «Ньюкасла» победу на «Олд Траффорд». После этого «манкунианцы» набрали 29 очков и сегодня могут подняться на 5-е место, миновав «Челси».

«Вулверхэмптон» продолжает свой путь в Чемпионшип. Команда терпит одно поражение за другим и уже дошла до отметки в 16 матчей. «Волки» проиграли 8 выездных поединков из 9. Будет ли сегодня еще одно фиаско?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров на победу составляют 1.37 и 8.30, на ничью можно поставить за 5.40.

Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал минимальную победу МЮ со счетом 1:0.

Трансляция матча

