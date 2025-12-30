Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола высказался о лидерстве «Интера» в таблице Серии А.

«Интер» занимает первое место в таблице Серии А globallookpress.com

«У "Интера" по два невероятно талантливых игрока на каждой позиции, которые выводят их на международный уровень как одну из самых уважаемых команд. Они смогли рискнуть, пригласили Киву и поверили в него, Маротта и Аузилио (президент и спортивный директор клуба соответственно) были вознаграждены за эту интуицию. Их смелость в принятии решения в те сложные и даже болезненные дни заслуживает признания, учитывая последствия поражения от ПСЖ (в финале Лиги чемпионов) и довольно неблагоприятную обстановку в клубе.

Киву заслуживает признания во всех отношениях: технически, тактически и в плане общения. Он хорошо говорит, он говорит правильные, продуманные вещи. "Интер" дважды выходил в финалы Лиги чемпионов (за последнее время): сам факт выхода туда заслуживает уважения», — приводит слова Дзолы La Gazzetta dello Sport.

После 16-и туров в чемпионате Италии «Интер» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе. Команда опережает «Милан» на 1 балл.