После этого матча «Болонья» занимает 7-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 10-й позиции с 22 баллами.

В составе хозяев единственный гол забил Джованни Фаббьян на 47-й минуте.

«Болонья» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

