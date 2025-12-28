«Болонья» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев единственный гол забил Джованни Фаббьян на 47-й минуте.
«Сассуоло» сумел сравнять счет на 63-й минуте, отличился Тарик Мухаремович.
Результат матча
БолоньяБолонья1:1СассуолоСассуоло
1:0 Джованни Фаббиан 47' 1:1 Тарик Мухаремович 63'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа (Эмиль Хольм 88'), Мартин Витик, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Никола Моро, Томмазо Побега, Джованни Фаббиан (Сантьяго Кастро 70'), Риккардо Орсолини (Бенхамин Домингес 71'), Джонатан Роу (Йенс Одгор 84'), Тёйс Даллинга (Чиро Иммобиле 70')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Фали Канде (Джош Дойг 60'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Алиу Фадера 71'), Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Арман Лорьенте (Валид Шеддира 89'), Андреа Пинамонти, Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Федерико Равалья 45', Бенхамин Домингес 82' — Фали Канде 21', Арман Лорьенте 52'
После этого матча «Болонья» занимает 7-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 10-й позиции с 22 баллами.