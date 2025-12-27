«Кальяри» с 18 очками в активе поднялся на 14-е место в турнирной таблице, «Торино» (20) — 13-й.

На гол Николо Влашича гости ответили забитыми мячами Маттео Прати и Семиха Кылычсоя .

В параллельной игре «Кальяри» на выезде выиграл у «Торино» со счетом 2:1.

«Комо» смог набрать 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Лечче» с 16 баллами идет 16-м.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Нико Пас, Хакобо Рамон и Анастасиос Дувикас .

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде разгромил «Лечче» со счетом 3:0.

