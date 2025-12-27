В матче 17-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде разгромил «Лечче» со счетом 3:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Нико Пас, Хакобо Рамон и Анастасиос Дувикас.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:3КомоКомо
0:1 Нико Пас 20' 0:2 Хакобо Рамон 66' 0:3 Анастасиос Дувикас 75'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Юльбер Рамадани, Мохамед Каба, Юссеф Мале (Конан Н’Дри 69'), Сантьяго Пьеротти (Алеш Сала 79'), Риккардо Соттиль (THorir Johann Helgason 79'), Никола Штулич (Франческо Камарда 69')
Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода (Мартин Батурина 84'), Альберто Морено, Диего Карлос (Марк Кемпф 79'), Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Игнасе ван дер Бремпт 46'), Нико Пас, Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас, Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн 78'), Лукаш Да Кунья
Жёлтые карточки: Риккардо Соттиль 22', Юльбер Рамадани 81' — Иван Смолчич 34', Жан Бутез 54', Диего Карлос 56', Максимо Перроне 71'
«Комо» смог набрать 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Лечче» с 16 баллами идет 16-м.
В параллельной игре «Кальяри» на выезде выиграл у «Торино» со счетом 2:1.
На гол Николо Влашича гости ответили забитыми мячами Маттео Прати и Семиха Кылычсоя.
«Кальяри» с 18 очками в активе поднялся на 14-е место в турнирной таблице, «Торино» (20) — 13-й.