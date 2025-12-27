В 18-м туре АПЛ «Бернли» на «Терф Мур» примет «Эвертон». Поединок чемпионата Англии состоится 27 декабря в 18:00 по мск.
«Бернли» находится в зоне вылета и даже в случае побед не сможет подняться выше 18-й строчки. «Бордовые» имеют 11 баллов после ничьи с «Борнмутом», которую они добыли в прошлом туре. В целом у команды 3 победы и 2 ничьи за 17 поединков сезона.
«Эвертон» идет десятым. Команде Дэвида Мойеса нужна победа, чтобы как минимум сохранить свое место на «экваторе» турнирной таблицы. «Ириски» победили «Бернли» в последних трех встречах. Удастся ли им продлить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры предложили 3.70 на победу «Бернли» и 2.23 на победу «Эвертона».
- Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал разгромную победу «Эвертона» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бернли» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.