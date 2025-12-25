Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах сборной России на проведение товарищеских матчей в следующем году.

Максим Митрофанов globallookpress.com

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами — участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В 2025-м Россия сыграл 10 матчей, в которых одержала 6 побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

С 2022 года национальная сборная имеет право проводить только товарищеские встречи.